دراسة صينية توضح كيفية تطور عدوى فيروس كورونا في المرضى يوما بيوم

2020/11/30 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تمكن طاقم طبي من تقديم تقرير يومي عن كيفية تطور فيروس كورونا حتى يتمكن الجميع من الحصول على فهم أفضل فيما يتعلق بعدوى "كوفيد-19".

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