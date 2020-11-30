من مقر مفوضية الانتخابات.. توجيه عاجل من الكاظمي إلى الأجهزة الحكومية

2020/11/30 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران القادم".

واضاف البيان ان "الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها"، مشدداً على "أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".

وأكد الكاظمي بحسب البيان على "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرة".

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