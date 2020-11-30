2020/11/30 | 17:18 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 05:15 مساءً | عدد القراءات : 6

الخارجية الكويتية تدين مقتل العالم النووي الإيراني فخري زادة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وأكدت الوزارة في بيان، على موقفها الثابت في رفض كافة أعمال العنف مهما كانت دوافعها، ورفضها أيضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة.

‏واختتمت الوزارة بيانها، وفقا لوكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، في الإعراب عن تعازيها ومواساتها لإيران باغتيال العالم النووي.

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