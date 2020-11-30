التحالف الدولي: حفرة صولاغ شهدت استخراج اكثر من 90 ضحية

2020/11/30 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك تستأنف يونيتاد والحكومة العراقية عمليات استخراج الجثث من المقابر الجماعية في نينوى لجمع المزيد من الأدلة ضد داعش، مما يمكنهم من تقديم هذه الجماعة الإرهابية إلى العدالة.واعلن التحالف الدولي أن “18 مقبرة جماعية تعود جميعها الى سكان قرية كوجو تم فتحها”، وبين بأنه “تم استخراج رفات اكثر من 90 شخص من …

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