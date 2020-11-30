2020/11/30 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار عسكري وحملات تطويع للحشد الشعبي في بلدة عراقية شهدت مجزرة دموية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار عسكري وحملات تطويع للحشد الشعبي في بلدة عراقية شهدت مجزرة دموية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار عسكري وحملات تطويع للحشد الشعبي في بلدة عراقية شهدت مجزرة دموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).