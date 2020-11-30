مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية… عامر ابراهيم

2020/11/30 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عامر ابراهيم – إعلامي :

مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية :

– أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

– يوفر الطاقة النظيفة لحوالي 320 ألف مسكن وخفض الانبعاثات الكربونية بـ1.6 مليون طن سنوياً.

– القدرة الإنتاجية للمرحلة الرابعة ستبلغ 950 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى حوالي 4.3 مليار دولار.

– المشروع يمتد على مساحة 44 كيلومتراً مربعاً

– أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة

– أدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت للكيلووات ساعة

– أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً .

– يعتمد على 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي :

—- منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميغاوات،

—- برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات

—- ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

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