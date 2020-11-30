موسكو: اغتيال العالم النووي الإيراني استفزاز يهدف إلى زعزعة الوضع في المنطقة

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين بشدة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، وتعتبر هذه الجريمة استفزازا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

يتبع..

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