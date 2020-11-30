بعد حديث زعيمه عن ’’اغلبية صدرية’’.. نائب بسائرون: لن نسمح لإيران أو أميركا بترشيح شخصية رئيس الحكومة المقبلة- عاجل

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الاثنين، ان تحالفه لن يسمح لاي تدخل اميركي او ايراني بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لا ننكر ملف اختيار رؤساء الوزراء السابقين كان قد شهد تدخلا (اميركا– ايرانيا) في قضية"، مبينا أن "التدخل كان على اختيار مواصفات الشخص المرشح".

واضاف الزجراوي، ان "التيار الصدري، لن يعتمد على دعم اميركا او ايران لأي شخصية يرشحها لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة"، مؤكدا ان "التيار سيعتمد في هذا الأمر على الاغلبية البرلمانية التي سوف يحصل عليها في الانتخابات المقبلة، وهذا ما نراهن عليه لمنع اي تدخلات خارجية".

وخرجت مظاهرات حاشدة، الجمعة الماضية، لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك تأييدا لدعوة أطلقتها لجنة الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، تأييدا لرهان زعيم التيار، مقتدى الصدر، مشاركته في الانتخابات بمؤشرات إمكانية تحقيق اغلبية برلمان في مجلس النواب المقبل.

وقال الصدر في بيان خطبة صلاة الجمعة، التي وجهها للآلاف من اتباعه في ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات "نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية".

وأضاف أنه يرغب في حصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، وأن "تكون أبوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا عنف".

وتابع "ندافع بكل سلمية، ونريد هداية الجميع، فالقتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده".

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