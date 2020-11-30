نجدة بغداد تلقي القبض على متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت دوريات نجدة الشعب في مديرية نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القبض على سارقين، وضبط بحوزتهما دراجة نارية مسروقة.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال تجوال آمر قاطع نجدة الشعب، وعدد من الدوريات ضمن منطقة ام الكبر والغزلان، حيث تم الاشتباه بشخصين يستقلون …

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