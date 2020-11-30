صالح والخنجر يشددان على تعزيز الأمن والاستقرار وإنجاح الانتخابات

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، والأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، اليوم الاثنين، على تعزيز الأمن والاستقرار وإنجاح الانتخابات، فضلا عن مواجهة الأزمة الاقتصادية.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح استقبل، اليوم، الأمين العام للمشروع العربي، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في …

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