العراق يسجل 2114 إصابة جديدة بكورونا و1771 حالة شفاء

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2114 إصابة جديدة وتماثل 1771 حالة للشفاء، فضلا عن 34 حالة وفاة.

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