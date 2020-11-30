بالصور .. انتشار القوات الامنية بمحيط ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / واصلت قوات الجيش والشرطة الاتحادية انتشارهـا في محيط ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصريـة لتأمين حماية وسلامة المتظاهرين./انتهى5

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