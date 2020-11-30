رئاسة كردستان العراق تستنكر اغتيال العالم النووي فخري زادة

2020/11/30 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت رئاسة منطقة كردستان العراق الإثنين، أغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة....

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