2020/11/30 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة التخطيط العراقية ماهر حماد عن تأمين موازنة العام المقبل لرواتب الموظفين ، فيما اشار الى ان القانون سيتضمن اقتراضاً داخليا وخارجياً....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عراقي يزف بشرى بشأن تأمين رواتب الموظفين بموازنة العام المقبل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عراقي يزف بشرى بشأن تأمين رواتب الموظفين بموازنة العام المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).