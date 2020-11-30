عمليات البصرة: التجاوز على الهيئات والكوادر العاملة ضمن إطار الدولة مرفوض

2020/11/30 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاثنين، ان أي تعرض سلبي أو تجاوز على الهيئات والمؤسسات والكوادر العاملة ضمن إطار الدولة في المحافظة مرفوض ويحاسب علية القانون.

وقال مدنف في بيان صحفي، ان “أي تعرض سلبي أو تجاوز على الهيئات والمؤسسات والكوادر العاملة ضمن إطار الدولة في محافظة البصرة مرفوض ويحاسب علية القانون”، مبينا ان “القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للكوادر الطبية والمنشاة الحيوية لمديرية صحة البصرة “.

واضاف مدنف، ان “قيادة العمليات ستقوم بتعزيز الموقف الأمني للمستشفيات والمراكز الصحية في مركز محافظة البصرة”، لافتا الى اننا “نثمن الدور الكبير والعمل الإنساني لمديرية صحة البصرة والكوادر الطبية خلال الفترة الماضية ألتي شهدت تفشي فايروس كورونا”.

واكد ان “على القوات الأمنية المرابطة والمسؤولة على حماية المستشفيات تحمل مسؤوليتها الأمنية الخاصة بحماية منتسبي وزارة الصحة أثناء فترة الدوام الرسمي”.

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