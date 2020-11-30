رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد علمه بمكان وجود قادة تيغراي

2020/11/30 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الاثنين، أنه يتم تعقب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين، وأنهم في مرمى نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

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