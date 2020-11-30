فؤاد حسين للسفر التركي: نسعى لتفعيل المصالح المشتركة في المرحلة المقبلة

2020/11/30 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الخارجية للسفير التركي في العراق، اهمية العمل لتفعيل المصالح المشتركة في المرحلة المقبلة.

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