اللجنة النسوية تعقد اجتماعًا مع رابطة الدوري الإسباني

2020/11/30 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية، برئاسة أزهار محمد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة النسوية لرابطة الدوري الاسباني، وذلك للتباحث في الأمور والقضايا التي تسهم في الارتقاء بواقع الكرة النسوية.

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