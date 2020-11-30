2020/11/30 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين، سلسلة ملفات مع سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز.



وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهمُّ بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأكد الوزير على "أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكة ومُواجَهة التحديات"، معربا عن "تطلّعه للعمل على دعم وتعزيز العلاقات العراقية -التركية بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها".

وشدد على "أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الجارين في المرحلة القادمة".

من جانبه، أكّد السفير التركي "اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة، والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة والقضايا الدوليُة الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة ملفات يبحثها وزير الخارجية مع السفير التركي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة ملفات يبحثها وزير الخارجية مع السفير التركي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).