2020/11/30 | 17:49 - المصدر: عين العراق

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بعد مجزرة دموية..



انتشار عسكري وحملات تطويع للحشد الشعبي في بلدة عراقية

أعلنت إدارة ناحية الاسحاقي جنوبي تكريت مركز صلاح الدين، اليوم الاثنين، انتشار فوج للجيش العراقي وبدء اجراءات تطويع فوج للحشد الشعبي في منطقة الفرحاتية لتأمين المناطق والبؤر الساخنة الحدوية مع محافظة الانبار ومنع تكرار مجازر دموية جديدة.

وقال مدير الناحية جاسم البزيع، إن "فوجاً من مغاوير سامراء وقوات من الحشد الشعبي انتشروا في قاطع الفرحاتية في اطراف الناحية لبسط الامن والاستقرار وحماية السكان من اي هجمات جديدة" .

واكد البزيع "البدء بتطويع فوج للحشد الشعبي من سكان منطقة الفرحاتية لتأمين حدود الاسحاقي مع الانبار وقطع طرق وممرات تسلل عناصر داعش الى جانب حماية الاهالي من اي تهديدات امنية تستهدف السلم الاجتماعي".

وأضاف البزيع، أن "تطويع فوج للحشد من سكان الفرحاتية خطوة امنية جيدة لخبرة ودراية سكان المنطقة بالتحديات والتهديدات الامنية ومكامن الخلل والضعف الامني في اطراف ناحية الاسحاقي"، مبيناً أن "سكان المنطقة اعرف بمشاكلها".

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