"داو جونز" يتراجع بالمستهل لكنه يتجه لأفضل أداء شهري منذ1987

2020/11/30 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، لكنه يتجه لأفضل أداء شهري منذ 1987، بدعم آمال اللقاح.

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