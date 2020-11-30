"ستاندرد.آند.بورز جلوبال" توافق على شراء "آي.إتش.إس.ماركت" مقابل 44 مليار دولار

2020/11/30 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت شركة " ستاندرد آند بورز جلوبال" على شراء "أي إتش إس ماركت"، في صفقة شاملة لجميع الأسهم بقيمة 44 مليار دولار.

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