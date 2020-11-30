بالصور..المباشرة بتطبيق اتفاق سنجار الأمني.. هذه تفاصيله

2020/11/30 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى…

أفاد مصدر أمني، بأن وحدات حماية سنجار بدأت صباح اليوم الاثنين، بتسليم مقراتها للشرطة الاتحادية تطبيقا للاتفاق بين بغداد وأربيل.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوات وحدة حماية سنجار والمنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وتطبيقا لاتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل، بدأت بتسليم مقراتها إلى الشرطة الاتحادية”.

وأضاف أنه “حتى الآن تم تسليم بناية الأفواج وبناية مديرية الأمن الوطني والتي كانت تتخذ منها تلك القوات مقرا لمدة 3 أعوام، فيما تبقت بناية مديرية الشرطة والتي سيجري تسليمها غدا”.

وأشار إلى أن “الاتفاق يجري بأن تتسلم الشرطة الاتحادية ولواء 72 في الجيش العراقي إدارة الملف الأمني على الحدود السورية وأطراف قضاء سنجار، فيما تتسلم الشرطة المحلية الملف الأمني داخل الأحياء السكنية، على أن يتم تعيين مجموعة من قوات حماية سنجار ضمن الشرطة المحلية”.انتهى 15 ع

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