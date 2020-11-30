تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية

2020/11/30 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

شهدت الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية فوق عدة مناطق.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء مدن الجنوب اللبناني، واستمر تحليقه من مدينة النبطية وصولا إلى منطقة إقليم التفاح، حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وتابع التحليق مجرى نهر الليطاني، وسجلت العاصمة بيروت، وضواحيها تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

كما شهدت أجواء المدينة الساحلية، صيدا، وشرقها، تحليقا للطيران الإسرائيلي على ارتفاع متوسط.

وشوهدت الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق قضاء جبيل، حيث حلقت بشكل مكثف وعلى علو متوسط في أجواء بلدة المتن، وفوق أعالي كسروان، فيما سجلت المناطق الحدودية، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ، والجولان السوري.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر إسرائيل، في وقت سابق، من أن “أي حرب على إيران، لن تبقى عند حدود إيران”.



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