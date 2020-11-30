التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري

2020/11/30 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، الجامعات بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “عبد الصاحب وجه الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل”، حاثا اياهم على “إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا مع إمكانية استغلال يوم السبت”.

واكد عبد الصاحب، بحسب البيان، على “تسهيل اجراءات استضافة الطلبة في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي”.

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