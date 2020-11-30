الخارجية النيابية: حفظ السيادة ليس بحاجة الى الامريكان

2020/11/30 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، ان حفظ السيادة العراقية وملاحقة فلول داعش الارهابية ليس بحاجة الى بقاء القوات الامريكية في البلاد.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الوجود الامريكي في العراق اصبح منتهكا للسيادة منذ تنفيذ عملية اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”، لافتا الى ان “حفظ السيادة وملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية ليست بحاجة الى بقاء القوات الامريكية في العراق”.

واضاف ان “القوات الامنية قادرة على مسك زمام الامور الامنية والمحافظة على امن البلاد”، داعيا “الحكومة للتحرك بشكل سريع لانهاء ملف الوجود الامريكي في العراق كونه منتهك للسيادة وبقاءه غير مبرر”.

وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاحد، عن قيام الولايات المتحدة الامريكية بمنع تأمين الحدود العراقية بالاساليب الحديثة.انتهى ٢٥ ت

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