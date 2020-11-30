نحو مليار جرعة من لقاح كورونا “موديرنا” جاهزة في 2021: لامخاوف مؤشرة عليه

2020/11/30 | 18:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقعت شركة موديرنا، اليوم الاثنين، إنتاج 500 مليون إلى مليار جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا على مستوى العالم في العام 2021.

وذكر بيانها أن الشركة طلبت تفويضا طارئا من هيأة الغذاء والدواء الأميركية لتوزيع لقاحها مؤكدة من أنه فعال بنسبة 94.1٪، كما أنه نجح بنسبة 100٪ في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وأضافت، أن “النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، إذ اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب”.

وتتوقع “موديرنا” تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كاف لتحصين 10 ملايين شخص لأن اللقاح يتطلب جرعتين.

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