مقترح برلماني لتأجيل الدوام المدرسي والجامعي الى نهاية العام

2020/11/30 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان مسلم عبد الله، الاثنين، عن امكانية تأجيل الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس الى نهاية السنة الحالية.

ورجح عبدلله في تصريح لـ"ان ار تي" عن "تأجيل الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس في اقليم كوردستان الى نهاية شهر كانون الاول المقبل بسبب استمرار خطورة فيروس كورونا على حياة المواطنين في كوردستان".

وقال عبد الله، "نحن مجموعة من البرلمانين في لجنة التربية والتعليم العالي لم نطلب حضور وزيري التربية والتعليم العالي الى برلمان كوردستان، في الوقت الذي لم تجب رئاسة البرلمان عن الاقتراحات المقدمة من قبلنا بشأن تمديد وقف دوام الطلبة حتى بداية العام المقبل".

وكان من المفترض استئناف الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والمدارس في اقليم كوردستان بداية شهر كانون الاول المقبل.

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