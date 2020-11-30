سفير الاتحاد الأوربي من النجف يؤكد دعمه للانتخابات المقبلة

2020/11/30 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان

أبدى سفير الاتحاد الأوربي، مارتن هوت، لدى مشاركته في الندوة التي أقامها مركز الرافدين للحوار في النجف، دعمه للانتخابات العراقية المزمع تنظيمها في السادس من حزيران العام المقبل، وإقامة البرامج التي ترفد تلك العملية الانتخابية، وضرورة أن تجرى في ظل أجواء ملائمة على مختلف الصعد.

وقال هوت في الندوة التي حملت عنوان (التعاون العراقي الأوربي، الرؤية وآفاق المستقبل) وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العلاقات العراقية الأوربية علاقات مهمة وهناك مشتركات بين الطرفين يجب الحفاظ عليها".

وأشار إلى أن "العلاقات الخارجية للعراق كانت ومازالت محورا مهما، وضرورة أن يكون الأخير دولة محايدة، تستغل موقعها الوسطي لتكون نقطة التقاء الأضداد وأن تكون دولة ذات حياد إيجابي".

كما تطرق السفير أيضا إلى الاقتصاد العراقي وما يمرُّ به من أزمات، وجهود الحكومة في معالجة هذه الأزمات والتلكؤ الحاصل، إذ تم خلال الندوة تشخيص نقاط الخلل ووضع الحلول المبدئية لمعالجتها والمعوقات التي تحول دون ذلك، فضلا عن الحديث عن البرامج الإنمائية وضرورة إشراك البرلمان لتوفير الغطاء القانوني لمعالجة الخلل.

وأبدى السفير دعمه للانتخابات العراقية المزمع تنظيمها العام المقبل، وإقامة البرامج التي ترفد تلك العملية الانتخابية، وضرورة أن تجرى في ظل أجواء ملائمة على مختلف الصعد".

من جانبه، رحب مدير مركز الرافدين للحوار الدكتور حسن الزبيدي بسفير الاتحاد الأوربي الضيف، وعبر عن تثمينه لكلمته.

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