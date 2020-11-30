الامن البرلمانية تكشف عن دعم دولي اميركي لداعش باسلحة متطورة في العراق

2020/11/30 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، اليوم الاثنين، عن دعم دولي اميركي لعصابات داعش الاجرامية، باسلحة متطورة في العراق.وقال ال حيدر ، انه “هناك نشاط واضح لخلايا داعش الإرهابية في مكحول ومطيبيجة وغيرها “، مؤكد انه “هناك دعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية لتسهيل هجماتهم في مناطق مكحول […]

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