2020/11/30 | 18:15 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التعليم العراقية تصدر توجيهاً يخص الدراسة المدمجة والتدريب العملي والتطبيقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 18:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم العراقية تصدر توجيهاً يخص الدراسة المدمجة والتدريب العملي والتطبيقي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم العراقية تصدر توجيهاً يخص الدراسة المدمجة والتدريب العملي والتطبيقي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التعليم العراقية تصدر توجيهاً يخص الدراسة المدمجة والتدريب العملي والتطبيقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).