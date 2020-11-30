2020/11/30 | 18:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا عن اكتساب حارس مرمى منتخبنا الوطني “جلال حسن” والمدرب المساعد السلوفيني “التش”، الشفاء التام من الفيروس.

وجاءتْ نتائج المسحة، التي جرت الاثنين في الامارات، “سلبية”، ما يعني شفاءهما التام من الفيروس، بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، وخضوعهما للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك، على أمل عودتهما الى العراق مساء يوم غدٍ الثلاثاء.

يشارُ إلى أن الحارس جلال حسن والمدرب المساعد لمنتخبنا الوطني التش، قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام اوزبكستان بالسابع عشر من الشهر الجاري والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحارس جلال حسن والمدرب التش ينتصران على “كورونا “ 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحارس جلال حسن والمدرب التش ينتصران على “كورونا “) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحارس جلال حسن والمدرب التش ينتصران على “كورونا “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).