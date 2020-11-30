نادي الوزراء يوضح موقفه في تصفيات أبطال آسيا

2020/11/30 | 18:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أوضح نادي الوزراء العراقي موقفه في التصفيات الممهدة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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