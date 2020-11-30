جلال حسن والمدرب السلوفيني ينتصران على كورونا

2020/11/30 | 18:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، انتصار حارس مرمى منتخبنا الوطني جلال حسن والمدرب المساعد السلوفيني التش على فيروس كورونا.

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