البيتكوين تعزز مكاسبها لأعلى مستوى على الإطلاق

2020/11/30 | 18:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت عملة البيتكوين مكاسبها أعلى 19 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

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