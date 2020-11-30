2020/11/30 | 18:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عدة توجيهات بخصوص العملية الانتخابية، موجها طلبا للبرلمان يتعلق بقانون الانتخابات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يحدد أهداف تواجده في العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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