الناتو يحدد أهداف تواجده في العراق

2020/11/30 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، عدة توجيهات بخصوص العملية الانتخابية، موجها طلبا للبرلمان يتعلق بقانون الانتخابات.

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