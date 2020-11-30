أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول

2020/11/30 | 18:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجع المؤشر ستاندر اند بورز500 عند بدء التعاملات في بورصة وول ستريت اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمئة، عند 29854.51 نقطة.وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11 بالمئةإلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 12224.25 نقطة.

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