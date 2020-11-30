المالية النيابية: الهدر والفساد في الايرادات غير النفطية سبب الازمة المالية

2020/11/30 | 18:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان مشكلة العراق وازمة المالية تكمن في الهدر المالي بالإيرادات غير النفطية والتي تقدر بمليارات الدولارات، داعية وزارة المالية الى التحرك الجاد وايقاف الفساد والهدر.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي لـ/المعلومة/ ان “الايرادات النفطية واضحة المعالم والاموال على قدر كميات النفط المصدرة”.

واضاف ان “اكبر ملفات الفساد وهدر المال العام العراقي في الدوائر التي تدر اموال على العراق غير الايرادات النفطية”، مشيرا الى ان “من بينها الضريبة والجباية وعدد من شركات وزارات النقل والصناعة وغيرها”.

واوضح ان “ايقاف الفساد المالي والهدر بتلك الاقسام يوفر للدولة اموال طائلة من شأنها حل الازمة المالية”، مبينا ان “الامر تتحمله المالية وعليها التحرك عاجلا لإيقاف الهدر من خلال الخطوة الاولى بتفعيل الحوكمة الالكترونية بدل الاجراءات الروتينية التقليدية والتي من خلالها تضيع الاموال”.انتهى25و

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