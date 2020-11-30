برلمان كوردستان يؤجل الجلسة الخاصة بتأخر صرف الرواتب

2020/11/30 | 18:34 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي، الاثنين، تأجيل جلسة برلمان كوردستان الخاصة برواتب موظفي الاقليم والمقرر عقدها، يوم الاربعاء، الى اشعار اخر.

وقالت قهوجي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (30 تشرين الثاني 2020)، ان "الجلسة المقررة عقدها، يوم الاربعاء (2 كانون الاول 2020) قد تم تأجيها الى اشعار اخر".

واضافت، ان "رئاسة برلمان كوردستان اعدت كتابا لتوجيهها الى رئاسة حكومة الاقليم، من اجل حظور الوفد المفاوض لإقليم كوردستان في جلسة خاصة للبرلمان حول رواتب موظفي الاقليم".

واوضحت، ان "الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة مسألة تأخر صرف رواتب موظفي الاقليم واخر المستجدات بشان المحادثات مع الحكومة الاتحادية، واستعدادات مالية الاقليم للتعامل مع اخر المستجدات".

وكان رئيسة برلمان كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عقد جلسة، الاربعاء، لمناقشة تاخر صرف الرواتب في اقليم كوردستان".

وكان مجلس النواب قد اشترط في قانون الاقتراض عدم ارسال اية اموال الى اقليم كوردستان، الا عند قيام اربيب بتسليم كميات من النفط تحدد وفق الاتفاق مع شركة تسويق النفط العراقية المعروفة اختصارا بـ (سومو).

ا.ح

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