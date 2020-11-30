التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد أياماً للتدريب

2020/11/30 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب شباب الصالات يكشف أبرز المعوقات أمام مهمته الآسيوية

كشف مدرب منتخب شباب الصالات ياسر حامد عن أبرز المعوقات التي تقف أمام نجاح مهمته في قيادة الفريق خلال مشاركته المرتقبة في تصفيات آسيا التي من المقرر اقامتها العام المقبل بعد تأجيلها بسبب انتشار جائحة كورونا.

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