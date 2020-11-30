بالصور… “الحاجة الملحة” و “فرص العمل الالفية” تُعجل بأفتتاح “المطار المنتظر” بأحدى محافظات شمال العراق: متى الموعد!

2020/11/30 | 18:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الاثنين، أن مطار كركوك الدولي ينقل المحافظة إلى واقع جديد ويوفر آلاف فرص العمل.

وقال الجبوري في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “مطار كركوك يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة من العقود الاستثمارية”، موضحاً أن “تشغيل مشروع مطار كركوك الدولي سيسهم في إيجاد فرص عمل لآلاف من أهالي المحافظة، ويسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي”.

وتابع أن “كركوك محافظة جاذبة وذات أهمية اقتصادية ونفطية وزراعية”، مبينا أن “الجوانب الفنية للمطار اكتملت بشكل متقدم ووصلت إلى مراحلها النهائية”، مشيرا إلى أن “إدارة كركوك قدمت طلبا إلى مجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد لافتتاح المطار خلال الفترة المقبلة”.

ولفت إلى أن “المشروع سيسهم في نقل المحافظة إلى واقع جديد، فضلا عن أهميته الدولية والإقليمية وتنشيط الواقع الزراعي واستقطاب مستثمرين لإعادة إعمار المحافظة”، مبيناً أن “افتتاحه سيكون مكسبا للحكومتين الاتحادية والمحلية”.

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