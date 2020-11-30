ريبورتاج: انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق وسط إجراءات صحية صارمة

2020/11/30 | 18:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد الطلبة في العراق لمقاعد الدراسة بعد تأخير دام ثلاثة أشهر تقريبا، وسطفرض إجراءات مشددة تتمثل في تقليص عدد أيام الدوام الأسبوعي إلى يوم واحد فقط، مع تقليل عدد الطلبة في الصف المدرسي الواحد إلى 10 أو 12 طالبا فقط، على أن يتم اعتماد التعليم الإلكتروني بديلا عن بقية أيام الدوام.



وسجل العراق تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا، على الرغم من زيادة التحاليل المختبرية إلى الضعف، ما اعتبرته السلطات مؤشرا إيجابيا سمح بالتخفيف من القيود المفروضة على جميع مرافق الحياة بالبلاد.

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