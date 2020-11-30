إدارة كركوك: خاطبنا الكاظمي لتحديد موعد افتتاح مطار المحافظة الدولي

2020/11/30 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، الاثنين، أن مطار كركوك الدولي سينقل المحافظة إلى "واقع جديد" ويوفر آلاف فرص العمل.



وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2020)، إن "مطار كركوك يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة من العقود الاستثمارية"، موضحاً أن "تشغيل مشروع مطار كركوك الدولي سيسهم في إيجاد فرص عمل لآلاف من أهالي المحافظة، ويسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي".

وتابع أن "كركوك محافظة جاذبة وذات أهمية اقتصادية ونفطية وزراعية"، مبينا أن "الجوانب الفنية للمطار اكتملت بشكل متقدم ووصلت إلى مراحلها النهائية"، مشيرا إلى أن "إدارة كركوك قدمت طلبا إلى مجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد افتتاح المطار خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "المشروع سيسهم في نقل المحافظة إلى واقع جديد، فضلا عن أهميته الدولية والإقليمية وتنشيط الواقع الزراعي واستقطاب مستثمرين لإعادة إعمار المحافظة"، مبيناً أن "افتتاحه سيكون مكسبا للحكومتين الاتحادية والمحلية".

وسبق للجنة حقوق الانسان النيابية، أنْ خاطبت سلطة الطيران المدني العراقية بشأن "التأخير" الذي حال دون افتتاح مطار كركوك أمام الملاحة الجوية.





وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (17 شباط 2020)، إنه "في معرض زيارتنا الميدانية مع محافظ كركوك إلى مطار كركوك الدولي تبين لنا أن الكثير من المستلزمات قد تم اكمالها من أبنية وقاعات".

وأضاف الصالحي "نود أن نسأل سلطة الطيران المدني عن سبب التأخير الحاصل في فتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية، وهل هنالك أسباب فنية أو معوقات بخصوص العقود والتعامل مع وزارة النقل او مع إدارة كركوك".

وتابع قائلاً "نظراً لكون محافظة كركوك مستقرة أمنيا ولا نود أن يكون هنالك مظاهرات او طلبات من المواطنين بهذا الخصوص، راجين إعلامنا عن سبب هذا التأخير واستعدادنا لتقديم الدعم فيما إذا تطلب الأمر من قبلنا".

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