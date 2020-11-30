رسمياً.. بايدن يرشح جانيت يلين لقيادة وزارة الخزانة الأمريكية

2020/11/30 | 18:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، لقيادة وزارة الخزانة الأمريكية.

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