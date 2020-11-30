اليونسيف: تلقيح أكثر من مليون طفل عراقي في المحافظات الأكثر خطورة ضد شلل الأطفال

2020/11/30 | 18:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بغداد ، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - بدأت السلطات الصحية العراقية، اليوم الأحد، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف، حملة جماعية للتلقيح ضد شلل الأطفال استهدفت أكثر من 1.9 مليون طفل دون سن الخامسة.

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