2020/11/30 | 18:51 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 06:38 مساءً | عدد القراءات : 17

"البيتكوين" تقفز فوق 19 ألف دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق‎

قفزت عملة بيتكوين الرقمية فوق مستوى 19 ألف دولار، اليوم الإثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي، قلص مكاسبها لعام 2020.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 5.9% إلى 19263 دولارا، مقتربة من مستواها القياسي البالغ 19666 دولارا.

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