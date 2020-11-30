'أزمة الرواتب'.. برلمان كوردستان يشهد تمردا غير مسبوق لنوابه

2020/11/30 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت جلسة برلمان إقليم كوردستان، الاثنين، ولأول مرة تمرد أكثر من ثلث أعضاء المجلس على توجهات الحكومة، معطلين عقد الجلسة للمطالبة بمناقشة أزمة الرواتب ومشكلة العوائد المالية قبل كل شيء، مؤكدين "لا جلسة للبرلمان دون مناقشة أزمة الرواتب والفقر".

وكتب الصحفي والكاتب المتخصص في شؤون إقليم كوردستان، سامان نوح، تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "الفوضى تضرب جلسة برلمان الاقليم اليوم وسط احتجاجات قوى المعارضة ونواب من عدة كتل أخرى بما فيها الحاكمة".

وأضاف نوح، انه "لأول مرة اكثر من ثلث النواب (37 نائبا) يتمردون على توجهات الحكومة ويعطلون عقد الجلسة مطالبين بمناقشة أزمة الرواتب ومشكلة العوائد المالية قبل كل شيء ووقف ما يصفونه (بالجلسات الشكلية)".

وتابع، انه "وسط الفوضى، رئيسة البرلمان تعلق الجلسة لبعض الوقت ثم تغادر تاركة موقعها لنائب رئيس البرلمان.



نائب رئيس البرلمان يعجز عن ادارة الجلسة وسط صخب واحتجاجات النواب ويضطر لانهائها".

وأشار نوح، إلى انه "في سلسلة تصريحات صحفية نواب يقولون: امام العوز الذي يعيشه الموظفون والذي وصل الى حد عجزهم عن شراء الخبز لعوائلهم، فاننا نعلن ان زمن الصمت والجلسات البروتوكولية الشكلية انتهى ولم يعد الصمت والصبر ممكنا.



لا جلسة للبرلمان دون مناقشة أزمة الرواتب والفقر".

وأوضح، ان "ستة نواب من التغيير ينشقون عمليا عن مواقف قيادة الحركة المشاركة في الحكومة، ويصدرون البيانات بشكل منفصل.



بعد أشهر من تمرد وانشقاق فعلي لنواب الحركة في بغداد عن مواقف قيادتها في السليمانية".

وبين، ان "كتلة الديمقراطي تشدد بدورها على اهمية عقد جلسة خاصة عن الرواتب والمفاوضات مع بغداد يوم الأربعاء بحضور ممثلي الحكومة حتى تكون الجلسة منتجة ومفيدة وليست دعائية، لكنها تؤكد في عين الوقت ان موقف حركة التغيير لم يعد مقبولا هل هم في الحكومة ام في المعارضة؟..



هل هم كتلة واحدة ام اثنتين وكل واحدة تصدر مواقف مختلفة؟..



"كيف لها ان تحصل على مناصب في الحكومة ثم تمارس دور المعارضة؟".

ولفت إلى انه "تم قطع البث المباشر للجلسة، وقطع الصوت والصور عدة مرات، وهو ما دفع برلمانيين الى تسجيل بعض لقطات الجلسة بكاميراتهم وبثها لاحقا عبر صفحاتهم".

وقال نوح، انه "تذكير: موظفو الاقليم الذين مضى اكثر من 45 يوما على تسلمهم راتبا مستقطعا (مع قطع نحو ستة رواتب خلال عام)، يتساءلون عن خطوات حكومة الاقليم التي اكتفت بعد اسبوعين من قطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، بارسال رسالة احتجاج الى بغداد، ويتحدثون منذ اسابيع عن ارسال وفد جديد الى بغداد لمناقشة القطع وحصة الاقليم من موازنة 2021".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجبرت رئيسة برلمان اقليم كوردستان، ريواز فائق، على التوقف ومغادرة الجلسة بعد احتجاجات من النواب ووسط مشهد من الفوضى داخل المجلس.

وأطلق نواب من كتل كوردية مختلفة صيحات تنديدا بتأجيل الحديث عن ملفات تمس وضع الاقليم الراهن، كالنفط ومسالة رواتب الموظفين، ووضعها في جدول اعمال الجلسات المقبلة.

وأظهر مقطع مصور، رصده "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (30 تشرين الثاني 2020)، النائبة عن كتلة التغيير، شيرين أمين، وبعض رفاقها من البرلمانيين، وهم يصرخون ويضربون بيدهم على الطاولات، مطالبين بصرف رواتب الموظفين في كوردستان.

وتابع النواب صرخاتهم الاحتجاجية، بالقول: "نعم لتسليم النفط الى بغداد..



نعم لمحاكمة المهربين في المنافذ الحدودية..



نعم لمحاكمة الفاسدين".

من جهته رهن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاثنين، توزيع رواتب موظفي الإقليم بمصير الـ 320 مليار دينار المتفق عليه مع بغداد، فيما أشار إلى ان بعض القوى والأطراف السياسية تريد تقويض الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

وقال عادل، في تصريحات لوسائل إعلام كوردية، تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، 30 تشرين الثاني 2020، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان أرسل كتابا إلى الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، للاستيضاح حول إرسال بغداد الـ320 مليار دينار المتفق عليها مسبقا إلى أربيل، ونتوقع تلقي الرد في غضون اليومين المقبلين، مؤكدا "قطع خطوات جيدة واستعداد الإقليم لتسليم 250 ألف برميل من النفط و50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد".

وأضاف "سنقوم قريبا بتوزيع الرواتب، وهذا إحدى أولويات الحكومة، سواء أرسلت بغداد الـ320 مليار دينار أم لا، استنادا لمقررات اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وسنبذل كل ما يمكن من أجل تأمين الرواتب، ونحن نشكر صمود موظفي إقليم كوردستان".

وأوضح أن "حكومة إقليم كوردستان ومنذ بداية عملها كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، وفي 23 تشرين الأول 2019، عقدت اتفاقا يعد الأفضل من نوعه مع حكومة عادل عبدالمهدي، وتمخض عنه تخصيص نحو 13 ترليون دينار لإقليم كوردستان في مسودة موازنة 2020، وكان هذا مكسبا جيدا، لكن الأوضاع في العراق أدت إلى استقالة الحكومة السابقة وتولي مصطفى الكاظمي الحكم، ومن ثم تم التوصل لاتفاق مشابه مع حكومة الكاظمي في مشروع موازنة 2020 حيث خصصت 12 ترليون دينار لإقليم كوردستان لكن الاتفاق رفض، وأي اتفاق لن يدخل حيز التنفيذ بدون أن يثبت في نصوص القوانين".

وزاد، أنه "بموجب مضمون الاتفاق نحن مستعدون لتسليم 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة العراقية إلى جانب 50% من إيرادات المنافذ الحدودية بالإضافة إلى فقرات أخرى في الاتفاق"، مبينا ان "القوى والأطراف السياسية العراقية إلى جانب الأطراف السياسية في إقليم كوردستان يجب أن تساهم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، فنحن في حكومة إقليم كوردستان توصلنا لاتفاق جيد، وما تبقى يقع على عاتق حكومة وبرلمان العراق والقوى والأطراف السياسية الأخرى.



"

وفيما يتعلق بخيارات أربيل إزاء عدم إرسال بغداد 320 مليار دينار لإقليم كوردستان، قال عادل، إن "حكومة إقليم كوردستان بحثت المشاكل الموجودة وتم طرح مقترحات لمعالجتها، الـ320 مليار دينار التي ترسلها الحكومة العراقية تمثل نحو 35% من مجموع الأموال المخصصة للرواتب، الخيارات الأخرى لم تتبلور وتحسم تماما، وفي الاجتماع القادم سنرى ما هو رد الحكومة العراقية على إقليم كوردستان، حتى الآن لم نتلق أي إجابة، لكننا واثقون من أن الرد سيصلنا من بغداد في غضون اليومين المقبلين".

وأشار إلى ان "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني، يزور بغداد أكثر من مرة من أجل الحفاظ على مصالح شعب إقليم كوردستان وقد قطعنا خطوات جيدة، لكن للأسف بعض القوى والأطراف السياسية تريد تقويض الاتفاق المبرم بين إقليم كوردستان وبغداد".

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