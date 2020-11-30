مباريات ريال مدريد التي سيغيب عنها هازارد بسبب الإصابة

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يفقد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات نجمه البلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة، لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر في الفترة المقبلة.

وتعرض هازارد للإصابة مرة أخرى مع النادي الملكي خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الإثنين أن:" اللاعب خضع لفحوصات طبية على موضع اصابته في عضلات الفخذ الأيمن وتبين حاجته للابتعاد عن المستطيل الأخضر لمدة قد تصل إلى شهر.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن:" هازارد سيغيب عن ستة مباريات لريال مدريد على الأقل بما في ذلك مواجهة الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد والتي ستقام يوم السبت 12 كانون الاول في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ولن يحضر هازارد في مواجهات إشبيلية، أتلتيك بلباو، إيبار في الدوري الإسباني أيضاً، وآخر مواجهتين للنادي الملكي بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وفي أحسن الأحوال سيصل اللاعب في الوقت المناسب للحاق بمواجهة ريال مدريد وغرناطة في 23 ديسمبر المقبل، وإن لم تكن عودته في هذه المباراة، ستتأجل للمباراة التالية ضد إلتشي يوم 30 كانون الاول.

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