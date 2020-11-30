تعرف على حكام الجولة السادسة بدوري الكرة الممتاز

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة الحكام بإتحاد الكرة، الاثنين(30 تشرين الثاني 2020)، قائمة بإسماء حكام الجولة السادسة بدوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" الجولة مقرر لها ان تنطلق يوم غد الثلاثاء بلقاء النفط والديوانية بقيادة الحكم سالم عامر، وتستكمل الجولة الاربعاء، بمباراة الزوراء والكهرباء ويديرها الحكم مصطفى مهنا، والطلبة والقاسم بادارة علي احمد شاكر، وبغداد والحدود بقيادة فيد كريم، والميناء ونفط ميسان بادارة الحكم احمد كاظم".

واضافت:" وتختتم الجولة الخميس بخمس مباريات،يلتقي فيها زاخو والجوية بقيادة الحكم محمد سلمان، والصناعات ونفط البصرة بإدارة الحكم محمد رياض، والكرخ والنجف بقيادة زيد ثامر، واربيل والسماوة يقودها الحكم محمد كامل، والشرطة ونفط الوسط بقيادة واثق محمد".

ويتصدر نفط الوسط قائمة منافسات دوري الكرة الممتاز.

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