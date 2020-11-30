محافظها: ننتظر موافقة رئيس الوزراء لافتتاح مطار كركوك الدولي.. سيوفر الآلاف من فرص العمل

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الاثنين، إن مطار كركوك الدولي سينقل المحافظة إلى واقع جديد ويوفر آلاف فرص العمل.

وذكر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مطار كركوك يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة من العقود الاستثمارية"، موضحاً أن "تشغيل مشروع مطار كركوك الدولي سيسهم في إيجاد فرص عمل لآلاف من أهالي المحافظة، ويسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي".

واضاف، أن "كركوك محافظة جاذبة وذات أهمية اقتصادية ونفطية وزراعية"، مبينا أن "الجوانب الفنية للمطار اكتملت بشكل متقدم ووصلت إلى مراحلها النهائية".

واشار محافظ كركوك، إلى أن "الإدارة المحلية قدمت طلبا إلى مجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد لافتتاح المطار خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "المشروع سيسهم في نقل المحافظة إلى واقع جديد، فضلا عن أهميته الدولية والإقليمية وتنشيط الواقع الزراعي واستقطاب مستثمرين لإعادة إعمار المحافظة"، مبيناً أن "افتتاحه سيكون مكسبا للحكومتين الاتحادية والمحلية".

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